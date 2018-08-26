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Россия и мир


10:36 | 30.08.2018

ВКС РФ осуществили успешный тестовый запуск новой противоракеты системы ПРО

Российские военные осуществили успешный тестовый запуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Во время мероприятия заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько рассказал, что новая ракета после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики и выполнила поставленную задачу.

Технические характеристики ракеты и подробности испытаний не раскрываются.

© «Вечерние Ведомости»

 


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