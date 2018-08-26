ВКС РФ осуществили успешный тестовый запуск новой противоракеты системы ПРО

10:36 | 30.08.2018

Российские военные осуществили успешный тестовый запуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.



Во время мероприятия заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько рассказал, что новая ракета после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики и выполнила поставленную задачу.



Технические характеристики ракеты и подробности испытаний не раскрываются.