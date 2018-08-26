ЦИК готов к возможному референдуму по вопросу о повышении пенсионного возраста

15:26 | 29.08.2018

ЦИК России готов к возможному проведению всероссийского референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста, заявила глава ЦИКа Памфилова, передает «Эхо Москвы». «Мы, как бы ни сложились обстоятельства, серьезно подготовились к референдуму, если он состоится», — сказала Памфилова. Ранее сообщалось, что ЦИК России одобрил несколько вариантов вопроса для проведения референдума против повышения пенсионного возраста.



Как напоминает РБК, в начале июля Госдума поддержала в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Согласно документу, женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60. В среду, 29 августа, Путин заявил о смягчении пенсионной реформы, в частности снизив предложенный вариант выхода женщин на пенсию до 60 лет.