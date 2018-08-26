Компания «Яндекс» обжалует решение Мосгорсуда по делу о пиратском контенте

15:21 | 29.08.2018

«Яндекс» считает необоснованным постановление Мосгорсуда о прекращении доступа к пиратскому контенту в поисковой выдаче и будет обжаловать его, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании.



«Яндекс» получил четыре уведомления от Роскомнадзора, которые предписывают нам удалить контент, нарушающий права нескольких телеканалов группы "Газпром-Медиа"», — рассказали в компании, пояснив, что эти уведомления основаны на определениях Мосгорсуда, куда ранее обратились телеканалы, сообщает РБК.



Решение суда в «Яндексе» назвали «кардинально противоречащим его собственной ранее сложившейся практике по этому вопросу». Кроме того, постановление не решает проблему спорного контента, так как такие ресурсы будут доступны в других поисковых системах и социальных сетях, уточнили в пресс-службе.



Напомним, Мосгорсуд принял определения о предварительных обеспечительных мерах к «Яндексу». Соответствующие уведомления были направлены в Роскомнадзор. Регулятор направил в «Яндекс» уведомление с требованием ограничить доступ к пиратским фильмам через сервис «Яндекс.Видео», в противном случае Роскомнадзор может заблокировать сервис «Яндекс.Видео», сообщал ранее RNS замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.