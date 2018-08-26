Производитель спорткаров Aston Martin начнет продажу акций на Лондонской бирже

15:14 | 29.08.2018

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Holdings Ltd. объявил о намерении провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже (LSE).



Как отмечает regnum.ru, производитель автомобилей класса люкс подал пакет документов в управление по контролю за соблюдением правил поведения на финансовых рынках Великобритании. По сведениям, полученным в автоконцерне, руководство предприятия рассчитывает на то, что размещение будет завершено до конца 2018 года.



Как пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники, в ходе IPO могут быть проданы акции на сумму до 1 млрд фунтов ($1,29 млрд), сама компания может быть оценена в 5 млрд фунтов.