В центре Нью-Йорка перекрыли Таймс-сквер из-за 20 тысяч пчёл

15:05 | 29.08.2018

В Нью-Йорке рой пчел вынудил полицию перекрыть главную площадь города — Таймс-сквер. На видео инцидента обратило внимание информационное агентство Reuters.



Отмечается, что около 20 тыс. пчёл напали на палатку с хот-догами в центре Нью-Йорка. На место произошедшего приехали сотрудники полиции и оцепили территорию. Один из них начал снимать насекомых с зонтика, установленного над тележкой, с помощью пылесоса.



В результате инцидента никто не пострадал. Пока неизвестно, откуда в центре Нью-Йорка появилось такое количество пчел. Один из очевидцев предположил, что где-то сломался пчелиный улей и насекомые прилетели на Таймс-сквер в поисках нового дома, передает РБК.