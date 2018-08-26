Туриста из России оштрафовали за купание в фонтане Треви в Риме

14:58 | 29.08.2018

Российский турист был оштрафован за купание в фонтане Треви в Риме. Сорокалетний нарушитель заплатил 450 евро. Ранее в августе двое 50-летних американцев также заплатили штраф в 450 евро после того, как прыгнули в фонтан XVIII века, купаться в котором строго запрещено.



Фонтан Треви — один из самых популярных у туристов памятников Рима. Его строительство было завершено в 1762 году. Фонтан примыкает к фасаду дворца Поли, образуя с ним общий архитектурный ансамбль, отмечает «Интерфакс».