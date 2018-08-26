Виталия Савельева переизбрали на пост гендиректора «Аэрофлота»

14:53 | 29.08.2018

Совет директоров «Аэрофлота» на заседании 28 августа переизбрал Виталия Савельева на пост генерального директора авиакомпании сроком на пять лет. Об этом говорится на сайте авиаперевозчика. «Принято решение об избрании Савельева Виталия Геннадьевича генеральным директором ПАО «Аэрофлот» сроком на пять лет», — сказано в сообщении.



Напомним, что Савельев занимает пост гендиректора крупнейшей российской авиакомпании с апреля 2009 года.