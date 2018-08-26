Россия и мир
14:47 | 29.08.2018
В Москве побит температурный рекорд для 29 августа с начала XXI века
Между тем, по прогнозу синоптиков, температура воздуха в среду в Москве достигнет 31 градуса, а в Московской области — 32 градусов.
© «Вечерние Ведомости»
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