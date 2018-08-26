В Москве побит температурный рекорд для 29 августа с начала XXI века

14:47 | 29.08.2018

Температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 11:00 поднялась до 28 °С, что стало рекордом для 29 августа с начала XXI века, сообщает Гидрометцентр России. Предыдущий температурный максимум этого дня был установлен в 2002 году и составил 27,3 градуса. Абсолютный температурный рекорд для 29 августа был установлен в 1938 году (34,9 градуса), передает «Интерфакс».



Между тем, по прогнозу синоптиков, температура воздуха в среду в Москве достигнет 31 градуса, а в Московской области — 32 градусов.