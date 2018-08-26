На Московском автосалоне представлен новый купе-кроссовер Renault Arkana

14:42 | 29.08.2018

Компания Renault представила новый купе-кроссовер Arkana, разработанный специально для российского рынка. Мировая премьера модели, продажи которой стартуют в 2019 г., состоялась в рамках Московского автосалона (ММАС-2018). «Мы гордимся, что производство этого автомобиля впервые в мире будет запущено именно здесь — в России, в Москве, на заводе «Renault Россия», — рассказал генеральный директор «Renault Россия» Андрей Панков. Как отмечает «Российская газета», Arkana является первым в истории марки купеобразным кроссовером.