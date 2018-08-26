Гроб сенатора Джона Маккейна понесет Владимир Кара-Мурза — младший

14:37 | 29.08.2018

Публицист и федеральный координатор движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза — младший будет одним из тех, кто понесет гроб с телом американского сенатора Джона Маккейна на траурной церемонии, сообщает Politico. «Я согласился, конечно, и это будет честь, вызывающая самую глубокую печаль, которую кто-то только мог себе представить», — сказал Кара-Мурза.



Сенатор также выбрал для участия в похоронной процессии бывшего вице-президента США Джо Байдена, бывшего сенатора Расса Файнголда, экс-министра обороны США Уильяма Коэна, а также нескольких друзей, включая актера Уоррена Битти, сообщает gazeta.ru.



Сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался 26 августа на 82-м году жизни от опухоли мозга.