Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


14:37 | 29.08.2018

Гроб сенатора Джона Маккейна понесет Владимир Кара-Мурза — младший

Публицист и федеральный координатор движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза — младший будет одним из тех, кто понесет гроб с телом американского сенатора Джона Маккейна на траурной церемонии, сообщает Politico. «Я согласился, конечно, и это будет честь, вызывающая самую глубокую печаль, которую кто-то только мог себе представить», — сказал Кара-Мурза.

Сенатор также выбрал для участия в похоронной процессии бывшего вице-президента США Джо Байдена, бывшего сенатора Расса Файнголда, экс-министра обороны США Уильяма Коэна, а также нескольких друзей, включая актера Уоррена Битти, сообщает gazeta.ru.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался 26 августа на 82-м году жизни от опухоли мозга.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:47 | 29.08.2018
Пермские парки приглашают отпраздновать День знаний

17:26 | 29.08.2018
В Нижнесергинском районе построили мост, который соединил две части деревни

16:59 | 29.08.2018
В Перми появилась спортплощадка для людей с ограниченными возможностями здоровья

16:55 | 29.08.2018
В Прикамье завершены работы на дополнительном дорожном объекте

16:50 | 29.08.2018
В Перми открылся третий офис «КРЦ-Прикамье»

16:45 | 29.08.2018
Одиннадцать пермских автобусов поменяют расписание

16:37 | 29.08.2018
На пермской набережной отметят начало учебного года

16:34 | 29.08.2018
Житель Камышлова выплатит полмиллиона рублей за перевозку немаркированной алкогольной продукции

16:22 | 29.08.2018
В России актуализируют программу развития угольной промышленности

16:12 | 29.08.2018
В Перми на три дня закрыто движение по перекрестку Уральской и Землячки

16:07 | 29.08.2018
Пермяков приглашают на «Музыкальные гонки»

15:57 | 29.08.2018
Екатеринбуржцев просят размещать в соцсетях фотографии своего урожая

15:45 | 29.08.2018
«Партия пенсионеров» обжаловала свое снятие с выборов в гордуму Екатеринбурга

15:19 | 29.08.2018
Свердловчанам обещают ночные заморозки до -4 градусов

14:55 | 29.08.2018
Трое человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на Урале

14:40 | 29.08.2018
Посещать обновленные дома культуры в Прикамье смогут порядка 300 тысяч человек в год

14:30 | 29.08.2018
Спорткомплекс в Коркино откроют известные спортсмены

14:29 | 29.08.2018
В этом году в Прикамье пройдет более 1200 ярмарок

14:28 | 29.08.2018
В Сухом Логу после вмешательства прокуратуры начали выплачивать зарплату работникам ЗАО «Уральская бумага»

13:59 | 29.08.2018
Путин назначил нового руководителя Уральского следственного управления на транспорте

13:41 | 29.08.2018
Следственные органы просят жителей опознать лиц, напавших на Дмитрия Полянина

13:14 | 29.08.2018
В доме на Сибирском тракте задержали наркоторговцев-трансвеститов

13:00 | 29.08.2018
В поселке Увельском обновился киноклуб

12:30 | 29.08.2018
Финансирование госпрограмм Свердловской области выросло на 9,3 млрд рублей

12:04 | 29.08.2018
Пермские ЗАГСы меняют график

12:00 | 29.08.2018
В Серове перевернулся болотоход. 11-летний мальчик получил смертельные травмы

11:36 | 29.08.2018
В Екатеринбурге перенесено заседание по отбору кандидатов на пост главы города

11:23 | 29.08.2018
Стартовало досрочное голосование на выборах в гордуму Екатеринбурга

10:50 | 29.08.2018
В свердловских школах выявлено 945 нарушений пожарной безопасности

10:32 | 29.08.2018
В Нижнем Тагиле проходит международный шахматный турнир

10:18 | 29.08.2018
Электричка насмерть сбила мужчину в Екатеринбурге

09:58 | 29.08.2018
В Каменске-Уральском у должника арестовали автомобиль

09:31 | 29.08.2018
В Свердловской области создан педагогический кластер

09:10 | 29.08.2018
На Урале сотрудника полиции будут судить за продажу государственной награды

28.08.2018

22:30 | 28.08.2018
Назначен новый замначальника ГУ МВД России по Свердловской области

21:57 | 28.08.2018
Евгений Куйвашев дал старт подготовке проекта бюджета на 2019 год

20:55 | 28.08.2018
Уральцу грозит до семи лет за посылку со стероидами из Белоруссии

18:35 | 28.08.2018
В воскресенье в Перми состоится «Ярмарка спорта»

18:24 | 28.08.2018
В свердловских школах выявлено более 170 нарушений

17:51 | 28.08.2018
Губернатор Пермского края поручил главам муниципалитетов держать состояние теплосетей на личном контроле

17:45 | 28.08.2018
Владимир Бурматов подвел итоги СПГ-форума

17:43 | 28.08.2018
В пяти поселениях Пермского края отремонтированы наружные сети водопроводов по инициативе граждан

17:43 | 28.08.2018
В Первоуральске открылась студия анимации

17:19 | 28.08.2018
В Перми прошло более двух тысяч консультаций по вывескам

17:18 | 28.08.2018
На екатеринбургского бизнесмена Виталия Сиволапа завели новое уголовное дело

17:05 | 28.08.2018
Как раскрутить Instagram аккаунт без привлечения специалистов?

16:45 | 28.08.2018
В Прикамье расширяется перечень мер социальной поддержки инвалидов

16:33 | 28.08.2018
Юрий Чайка приедет в Екатеринбург на празднование столетия УрГЮУ

15:55 | 28.08.2018
В Красноуфимске директора МУПа осудили за присвоение 200 тысяч рублей

15:54 | 28.08.2018
Парк Горького приглашает отметить День знаний


Мы в соцсетях





Архив
«    Август      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 