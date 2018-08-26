Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет

14:33 | 29.08.2018

Путин в телеобращении к россиянам предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет. «Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», — сообщил глава государства. При этом президент не стал предлагать изменить предусматриваемое законопроектом о пенсионной реформе повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, передает «Вести.ру».



Кроме того, Путин предложил досрочно отправлять на пенсию многодетных матерей. Это будет касаться женщин, воспитавших трёх и более детей.