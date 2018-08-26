В НАТО сочли значительной российскую эскадру у берегов Сирии

12:26 | 29.08.2018

Официальный представитель блока НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия направила в Средиземное море «значительные военно-морские силы». Об этом пишет израильская газета Haaretz.



«Россия направила в Средиземное море немалые военно-морские силы, в том числе несколько кораблей, оснащенных современными крылатыми ракетами», — пояснила она, добавив, что блок не будет «размышлять о намерениях российского флота». Лунгеску также призвала все стороны проявлять сдержанность и стараться не ухудшать гуманитарную ситуацию в Сирии, которую назвала «и без того катастрофической».



Накануне о том, что Россия развернула у берегов Сирии самую мощную эскадру за все время конфликта, со ссылкой на российское военное ведомство сообщила газета «Известия». Теперь эти данные подтвердили в Североатлантическом блоке.