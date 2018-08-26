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Россия и мир


12:21 | 29.08.2018

Соцсеть Instagram вводит верификацию аккаунта по документу

Принадлежащий соцсети Facebook сервис Instagram объявил об усилении мер защиты пользователей, главной из которых стала возможность верификации аккаунта по запросу пользователя после предоставления документа, подтверждающего личность. В Instagram уже существуют верифицированные аккаунты, однако до сих пор «галочку» присваивала сама сеть, отмечает «Ведомости».

Отмечается, что отправка запроса не гарантирует верификацию аккаунта. Это решение будет выноситься исходя из аутентичности, уникальности и известности каждого профиля. По словам сооснователя Instagram Майка Кригера, нововведения призваны бороться с фейковыми и недобросовестными аккаунтами.

© «Вечерние Ведомости»

 


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