Дональд Трамп призвал ФБР и минюст расследовать взлом почтового сервера Хиллари Клинтон

12:15 | 29.08.2018

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США начать расследование дела о взломе почтового сервера американского экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, передает russian.rt.com. «Сообщения Хиллари Клинтон, многие из которых являются секретной информацией, были взломаны Китаем. Лучше, чтобы следующий шаг совершили ФБР и министерство юстиции, или после всех их промахов ((Джеймс) Коми, (Эндрю) Маккейб, (Питер) Стржок, (Лиса) Пейдж…, FISA, грязное досье и т.д.) их авторитет будет утрачен навсегда!» — заявил Трамп в Twitter. Ранее Трамп заявил, что считает сообщения о якобы взломе личного почтового сервера Клинтон «большой историей».