В результате ДТП в турецкой провинции Анталья пострадали 11 российских туристов

12:09 | 29.08.2018

В Турции в результате ДТП в провинции Анталья пострадали 11 российских туристов. Об этом сообщили РБК в генконсульстве России в Анталье. «Автобус, перевозивший 25 российских туристов из Белека в аэропорт попал в ДТП. Одиннадцать туристов пострадали, ранен также водитель автобуса», — ранее написало издание Milliyet. Как сообщается, в автобус въехал грузовик. На место аварии прибыли спасательные службы.



«Часть [пострадавших] в больнице. Это ушибы, переломы. Все нормально, смертельных случаев нет», — отметили в российской дипломатической миссии.