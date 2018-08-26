11:14 | 29.08.2018

Украинский президент Петр Порошенко объявил о начале процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией. Он заявил, что ждет необходимый пакет документов от МИД. По его словам, украинская сторона подошла к этому шагу «достаточно подготовленной и юридически защищенной». Как отметил Порошенко, документ «по вине Москвы уже давно стал анахронизмом», сообщает РБК. Он также призвал как можно скорее создать координационный орган по формированию консолидированного иска Украины к России для «возмещения нанесенного ущерба».



РФ и Украина подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Он является основополагающим документом в российско-украинских отношениях, который предполагает стратегическое партнерство двух стран, напоминает gazeta.ru.