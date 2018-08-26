Премьер-министр Медведев впервые появился на публике после «пропажи»

11:07 | 29.08.2018

Премьер-министр Медведев впервые за две недели появился на публике — он провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Никитиным, сообщает РИА Новости».



Отмечается, что эта встреча стала первым публичным мероприятием премьера, который две недели не показывался на публике из-за спортивной травмы. Во время обсуждения рабочих вопросов Медведев отдельно поинтересовался, как регион подготовился к началу нового учебного года, передает gazeta.ru.