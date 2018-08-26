Путин выступит с телеобращением по вопросу пенсионной реформы в полдень

10:54 | 29.08.2018

Телеобращение Путина по вопросу пенсионной реформы выйдет в эфир 29 августа в полдень по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Песков. Песков уточнил, что формат телеобращения выбран из-за важности темы, а не ради рейтинга, который беспокойства не вызывает. По его словам, вопросы изменения пенсионного законодательства стали на совещании главной темой.



Ранее Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию, которое проходило в Омске, заявил, что тема изменений в пенсионном законодательстве является крайне чувствительной для россиян, отмечает MK.ru.