Посол Украины сообщил о намерении Киева закупить у США комплексы противовоздушной обороны

10:48 | 29.08.2018

Киев направил США официальный запрос на покупку систем противовоздушной обороны. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый. При этом дипломат указал, что стоимость одной такой системы — 750 миллионов долларов. По словам Чалова, Украине нужны минимум три таких комплекса для того, чтобы обеспечить оборону страны.



Чалый также добавил, что запрос на покупку систем ПВО был озвучен во время встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа в Брюсселе, а также во время визита на Украину советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Посол добавил, что украинская армия также нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.