Путин подписал указ об увольнении 15 генералов силовых ведомств

10:40 | 29.08.2018

Путин подписал указ об отставке 15 генералов, которые занимали должности в СК, МВД, МЧС и ФСИН. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.



Своих постов лишились восемь представителей МВД, три — ФСИН, пять — СК и четыре — МЧС, в том числе замглавы министерства Владлен Аксёнов. Тем же указом на различные посты в этих ведомствах назначены 25 человек, передает russian.rt.com.