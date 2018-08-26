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Россия и мир


10:40 | 29.08.2018

Путин подписал указ об увольнении 15 генералов силовых ведомств

Путин подписал указ об отставке 15 генералов, которые занимали должности в СК, МВД, МЧС и ФСИН. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Своих постов лишились восемь представителей МВД, три — ФСИН, пять — СК и четыре — МЧС, в том числе замглавы министерства Владлен Аксёнов. Тем же указом на различные посты в этих ведомствах назначены 25 человек, передает russian.rt.com.

© «Вечерние Ведомости»

 


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