В СКР раскрыли подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье

10:36 | 29.08.2018

В Главном военном следственном управлении СК России заявили, что примерно десять человек напали на военный эшелон в Забайкалье, который направлялся на учения. Об этом сообщается на сайте ведомства.



По данным следствия, около часа ночи порядка десяти человек приблизились к эшелону и начали забрасывать часовых камнями. Часовой сделал выстрел в воздух, однако хулиганы проигнорировали предупреждение. Военнослужащие были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате один из нападавших был смертельно ранен. Также установлено, что погибший, ранее судимый, находился в состоянии алкогольного опьянения.



Ранее источник в администрации Петровск-Забайкальского района рассказал «РИА Новости», что в результате инцидента были ранены трое местных жителей, а стрельбе предшествовал конфликт с военными в привокзальном кафе, который завершился нападением местного жителя с холодным оружием на солдат.