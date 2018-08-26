Россия и мир
10:36 | 29.08.2018
В СКР раскрыли подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье
По данным следствия, около часа ночи порядка десяти человек приблизились к эшелону и начали забрасывать часовых камнями. Часовой сделал выстрел в воздух, однако хулиганы проигнорировали предупреждение. Военнослужащие были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате один из нападавших был смертельно ранен. Также установлено, что погибший, ранее судимый, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее источник в администрации Петровск-Забайкальского района рассказал «РИА Новости», что в результате инцидента были ранены трое местных жителей, а стрельбе предшествовал конфликт с военными в привокзальном кафе, который завершился нападением местного жителя с холодным оружием на солдат.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
12:04 | 29.08.2018
Пермские ЗАГСы меняют график
11:23 | 29.08.2018
Стартовало досрочное голосование на выборах в гордуму Екатеринбурга
10:50 | 29.08.2018
В свердловских школах выявлено 945 нарушений пожарной безопасности
10:32 | 29.08.2018
В Нижнем Тагиле проходит международный шахматный турнир
10:18 | 29.08.2018
Электричка насмерть сбила мужчину в Екатеринбурге
09:58 | 29.08.2018
В Каменске-Уральском у должника арестовали автомобиль
09:31 | 29.08.2018
В Свердловской области создан педагогический кластер
22:30 | 28.08.2018
Назначен новый замначальника ГУ МВД России по Свердловской области
21:57 | 28.08.2018
Евгений Куйвашев дал старт подготовке проекта бюджета на 2019 год
20:55 | 28.08.2018
Уральцу грозит до семи лет за посылку со стероидами из Белоруссии
18:35 | 28.08.2018
В воскресенье в Перми состоится «Ярмарка спорта»
18:24 | 28.08.2018
В свердловских школах выявлено более 170 нарушений
17:51 | 28.08.2018
Губернатор Пермского края поручил главам муниципалитетов держать состояние теплосетей на личном контроле
17:45 | 28.08.2018
Владимир Бурматов подвел итоги СПГ-форума
17:43 | 28.08.2018
В пяти поселениях Пермского края отремонтированы наружные сети водопроводов по инициативе граждан
17:43 | 28.08.2018
В Первоуральске открылась студия анимации
17:19 | 28.08.2018
В Перми прошло более двух тысяч консультаций по вывескам
17:05 | 28.08.2018
Как раскрутить Instagram аккаунт без привлечения специалистов?
16:45 | 28.08.2018
В Прикамье расширяется перечень мер социальной поддержки инвалидов
16:33 | 28.08.2018
Юрий Чайка приедет в Екатеринбург на празднование столетия УрГЮУ
15:55 | 28.08.2018
В Красноуфимске директора МУПа осудили за присвоение 200 тысяч рублей
15:54 | 28.08.2018
Парк Горького приглашает отметить День знаний
15:30 | 28.08.2018
В Екатеринбурге за 14,6 млн рублей отремонтируют участок улицы 8 Марта
14:59 | 28.08.2018
Куйвашев обратится к властям Воркуты с просьбой установить в городе «Маску скорби» Эрнста Неизвестного
14:42 | 28.08.2018
Мобильный оператор Tele2 раньше срока отменил роуминг
14:16 | 28.08.2018
Максим Решетников: «Нужно переходить к системному решению вопросов по отопительному сезону»
13:58 | 28.08.2018
В Нижнем Тагиле предприниматель похитил деньги, предназначенные для установки надгробий
13:44 | 28.08.2018
Завтра в Екатеринбурге будет работать горячая линия по вопросам начала учебного года
13:29 | 28.08.2018
В Перми усилят меры безопасности на время марафона
13:18 | 28.08.2018
Уральца приговорили к 5,5 годам строгого режима за кражу денег и имущества у сожительницы
13:04 | 28.08.2018
В воскресенье в Перми отметят День набережной
12:34 | 28.08.2018
В Екатеринбурге на 5% выросло число школьников
12:28 | 28.08.2018
Специалисты «ЕЭС-Гарант» повысят качество горячей воды для части жилфонда Свердловского района Перми
12:18 | 28.08.2018
В пермском микрорайоне Ива открылся новый детский сад «Эрудит»
12:11 | 28.08.2018
Руководители и педагоги образовательных учреждений Перми провели отраслевое совещание
11:45 | 28.08.2018
Министр экономики Свердловской области отсудил более 3 млн рублей за полгода в СИЗО
11:29 | 28.08.2018
Екатеринбург вошел в топ-3 городов России по популярности у футбольных болельщиков
11:14 | 28.08.2018
В Зауралье высокопоставленный полицейский, ставший виновником смертельного ДТП, предстанет перед судом
10:59 | 28.08.2018
Пришлось применить табельное оружие: ночью на Урале задержали пьяного лихача на ВАЗе
10:32 | 28.08.2018
В Ачите за долгое ожидание скорой наказали главного врача больницы
10:18 | 28.08.2018
Ночью на Волгоградской столкнулись Audi и ВАЗ