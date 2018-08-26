Песков объяснил участие Китая в российских военных учениях «Восток-2018»

17:08 | 28.08.2018

Участие военнослужащих из Китая в российских военных учениях говорит о расширении взаимодействия двух стран во всех сферах. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков.



Ранее глава Минобороны России Шойгу анонсировал масштабные манёвры, которых не было с 1981 года. Манёвры в рамках учений «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября. В учении примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов — подразделения Китая и Монголии, отмечает РИА «Новости».