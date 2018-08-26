Компанию зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера оштрафовали за поддельные документы

17:03 | 28.08.2018

Компанию зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, которая занимается недвижимостью, оштрафовали за подделку бумаг на строительство. Организации придется выплатить 210 тысяч долларов, передает rg.ru.



Организация вносила в документы сведения о том, что в купленных ею домах нет жильцов либо в их договорах нет пункта о фиксированной квартплате. Однако на самом деле в них проживали десятки человек, плативших фиксированную ренту. Между тем компания значительно повышала арендную плату и вела строительные работы, вынуждая жильцов съехать. Власти Нью-Йорка зафиксировали 42 случая подобных нарушений, сообщает «Росбалт».



Как напоминает life.ru, Джаред Кушнер — супруг Иванки Трамп, дочери 45-го президента США. С 20 января 2017 года он официально является старшим советником Дональда Трампа, а в прошлом, по мнению многих наблюдателей, он являлся непосредственным менеджером предвыборной кампании политика.