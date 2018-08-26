Устроивший стрельбу на кибертурнире во Флориде геймер страдал психическими расстройствами

16:39 | 28.08.2018

Геймер Дэвид Катц, застреливший трех человек во время турнира по видеоигре во Флориде, страдал психическими расстройствами. «Документы из архивов штата Мэриленд свидетельствуют о том, что, когда он был подростком, его дважды направляли в психиатрическую больницу. Ему выписывали лекарства, предотвращающие приступы психоза, а также антидепрессанты», - передает агентство Associated Press. Эти данные следуют из документов о разводе родителей Катза. В них также говорится, что они не могли договорится о том, как заботиться о проблемном сыне. При этом отец утверждал, что его жена преувеличивает симптомы психического заболевания подростка.



Как напоминает «Интерфакс», 26 августа Кац открыл огонь во время соревнований по киберспорту в центре города Джексонвилл в штате Флорида. В результате стрельбы погибли два человека, 11 пострадали. Сам стрелявший после содеянного покончил с собой.