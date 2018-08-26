В немецком городе Висбаден установили четырехметровую статую Эрдогана

16:33 | 28.08.2018

В немецком городе Висбаден установили золотую статую президента Турции Эрдогана. Четырехметровую статую разместили на площади в центре города. Отмечается, что статуя была установлена в рамках фестиваля «Биеннале Висбадена», цель которого — провокация через искусство. В этом году фестиваль проходит под лозунгом «Плохие новости».



Издание Bild сообщает, что некоторые фотографируются рядом со статуей с флагом Турции в руках. При этом противники Эрдогана сделали на статуе несколько нецензурных надписей и изображений.