В МИД РФ не видят у США готовности вести диалог по стратегической стабильности

16:27 | 28.08.2018

Москва не видит у Вашингтона готовности вести диалог по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Пока, должен вам сказать, у нас нет подтверждения, что в Вашингтоне готовы к продолжению такого диалога», — сообщил дипломат журналистам.



По его словам, Москва неоднократно делала Вашингтону четкие предложения по возможным срокам переговоров и проявляла «гибкость». Даже сейчас, подчеркнул он, в МИД рассчитывают на то, что американцы «все-таки конкретизируют свой подход к тому, когда и в каком формате встречаться», передает «Росбалт».