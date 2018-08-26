Постпред Украины при ООН пообещал России «неприятные сюрпризы» на заседании Генассамблеи

16:05 | 28.08.2018

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев готовит несколько инициатив насчёт Донбасса и Крыма, которые станут для членов делегации из России «неприятными сюрпризами» на заседании Генассамблеи ООН, передает life.ru.



Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября. Ельченко ранее сообщил, президент Украины Петр Порошенко выступит на заседании Генассамблеи 26 сентября.