Мессенджер Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах

16:00 | 28.08.2018

Telegram согласен передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения, сообщил адвокат мессенджера Павел Чиков ресурсу «Код Дурова». Изменение политики конфиденциальности стало следствием судебного спора с ФСБ.



Мессенджер Telegram изменил свою политику конфиденциальности и согласился передавать данные о пользователях спецслужбам — при соблюдении некоторых условий. Как говорится на сайте мессенджера, Telegram может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если компания получит судебное решение, которое подтвердит, что пользователь является подозреваемым в терроризме, передает РБК.



Отмечается, что таких случаев пока не возникало. Кроме того, все подобные прецеденты Telegram будет каждые полгода публиковать в соответствующем отчете.