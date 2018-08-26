Путин заявил, что озвучит свою позицию по пенсионной реформе в среду

13:53 | 28.08.2018

Путин заявил, что озвучит свою позицию по пенсионным изменениям в среду. «Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», — сказал он. Президент отметил, что внимательно следил за дискуссией по поводу реформы и у него сложилось свое мнение. При этом Путин подчеркнул, что напоследок хотел бы еще раз обсудить детали с членами правительства. Ранее пресс-секретарь президента России Песков сообщил о возможном смягчении пенсионной реформы Путиным.