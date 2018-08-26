Россия и мир
13:48 | 28.08.2018
Лондонская полиция задержала более 370 человек на карнавале в Ноттинг-Хилле
Отмечается, что безопасность на мероприятии обеспечивали около семи тысяч сотрудников правоохранительных органов. Такое большое количество полицейских было вызвано на мероприятие из-за участившихся сообщений о насилии на карнавале.
Как напоминает regnum.ru, карнавал в Ноттинг-Хилле ежегодно проводится с 1966 года. Основными участниками карнавала являются выходцы из Карибского региона, которые начали массово селиться в Лондоне с 1960-х годов.
© «Вечерние Ведомости»
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