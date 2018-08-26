Лондонская полиция задержала более 370 человек на карнавале в Ноттинг-Хилле

13:48 | 28.08.2018

Во время празднования карнавала в Ноттинг-Хилле в Лондоне полиция задержала 373 человека за различные правонарушения, сообщает портал лондонской полиции. «За выходные было изъято 36 образцов оружия, а также арестовано 373 человека. Мы ожидаем, что это количество увеличится», — заявили в полиции.



Отмечается, что безопасность на мероприятии обеспечивали около семи тысяч сотрудников правоохранительных органов. Такое большое количество полицейских было вызвано на мероприятие из-за участившихся сообщений о насилии на карнавале.



Как напоминает regnum.ru, карнавал в Ноттинг-Хилле ежегодно проводится с 1966 года. Основными участниками карнавала являются выходцы из Карибского региона, которые начали массово селиться в Лондоне с 1960-х годов.