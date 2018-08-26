Роскомнадзор пригрозил заблокировать сервис «Яндекс.Видео»

13:41 | 28.08.2018

Сервис «Яндекс.Видео» может быть заблокирован, если к вечеру 30 августа не удалит ссылки на пиратские сайты, сообщил «Интерфаксу» заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин во вторник. Он сослался на решение Мосгорсуда, который обязал компанию заблокировать пиратские ресурсы по жалобам правообладателей.



В минувшую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, «Супер» к «Яндексу» и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу, отмечает РИА «Новости».