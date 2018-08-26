По данным ВЦИОМ, спортом занимаются 60 % россиян

13:36 | 28.08.2018

Спортом с той или иной периодичностью занимаются 60 % россиян, причем 38 % — не реже чем несколько раз в неделю, говорится в опросе ВЦИОМ, передает РИА «Новости».



Самые популярные виды спорта у жителей России — легкоатлетические, в том числе бег и спортивная ходьба (37 %). Напротив, самые невостребованные виды спорта — это боевые искусства, занятия в домашних условиях, катание на коньках и лыжах (по 3 %), хоккей (2 %) и шахматы (1 %).



Среди причин, которые препятствуют тренировкам, россияне назвали нехватку времени (41 %), плохое состояние здоровья (31 %), при этом 19 % респондентов утверждали, что им не требуется заниматься спортом.