Путин заявил о способности РФ совершить технологический прорыв в развитии

13:30 | 28.08.2018

Путин уверен, что Россия способна совершить технологический прорыв в развитии. Об этом он заявил, выступая на форуме «Технопром-2018» в Новосибирске.



«Научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов, и убежден, что мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей», — отметил Путин.



Кроме того, он отметил, что перспективные научные идеи и разработки должны быстро находить свое применение и превращаться в успешный коммерческий продукт.