13:23 | 28.08.2018

«АвтоВАЗ» планирует начать продажи обновленной Lada Granta с 1 сентября. Об этом сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек. Цены на автомобили будут начинаться с 419 900 руб., столько будет стоить седан в базовой комплектации. Сейчас «старый» седан Granta стоит от 409 900 руб.



Официальная премьера новой Lada Granta состоится на Московском международном автосалоне, который пройдет в «Крокус Экспо» с 29 августа по 9 сентября.