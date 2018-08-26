В России пройдут крупнейшие с 1981 года военные учения

13:18 | 28.08.2018

Министр обороны России Шойгу объявил о крупнейших со времен Брежнева военных учениях, в них примут участие около 300 тысяч военнослужащих и порядка 36 тысяч единиц наземной техники. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Они в чем-то повторяют «Запад-81», но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее», — указал Шойгу. По его словам, учения пройдут почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них примут участие Тихоокеанский и Северный флоты, будут полностью задействованы ВДВ. «Одновременно в движении будет находиться 36 тысяч единиц военной техники», — отметил министр.