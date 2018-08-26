На железнодорожной станции в Забайкалье произошло нападение на воинский эшелон

13:12 | 28.08.2018

Неизвестные напали на воинский эшелон на железнодорожной станции в Забайкалье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.



В ночь с 27 на 28 августа неизвестные нарушили границу поста и не отреагировали на предупредительный выстрел часового. В связи с этим военнослужащий применил оружие. «Один из нападавших был застрелен, остальные скрылись», — сообщили в пресс-службе ВВО, передает РБК. Там не уточнили, что предшествовало нападению.



Между тем по информации «Эхо Москвы», к этому предположительно привёл конфликт военных с местными жителями. Они в кафе у вокзала отмечали день рождения одного из них. На станцию прибыл воинский эшелон. Солдаты зашли в кафе, где произошла ссора, рассказал глава администрации города Петровск-Забайкальский Александр Таранов агентству chita.ru. На военных напали с ножом, они побежали к эшелону, в вагон-госпиталь. Нападавшие ринулись за ними, часовой попытался их остановить. Предупредительный выстрел не подействовал, после чего часовой застрелил одного из местных жителей и одного ранил.