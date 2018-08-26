Минобороны РФ развернуло у берегов Сирии самую мощную группировку боевых кораблей

13:01 | 28.08.2018

Минобороны РФ разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за время участия России в сирийском конфликте, сообщает сайт газеты "Известия".



В состав соединения входят ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», сторожевые корабли «Пытливый», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», фрегат «Адмирал Григорович», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Вышний Волочек». Кроме того, группировка усилена подводными лодками Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». Для ее снабжения в Средиземное море направлен большой морской танкер Черноморского флота «Иван Бубнов».



Как отмечает РБК, в ночь на субботу Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США готовы нанести удар по Сирии, если войска президента страны Башара Асада вновь применят химическое оружие.