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Россия и мир


12:53 | 28.08.2018

Украинский журналист рассказал о выхватившем у него микрофон Петре Порошенко

Журналист украинской газеты «НикВести» Иван Казора заявил, что украинский президент Петр Порошенко выхватил у него из рук микрофон, сообщает УНН.

Казора хотел выяснить, когда украинский лидер исполнит свои предвыборные обещания. Так, Порошенко обещал выделить деньги из личного благотворительного фонда на реконструкцию Соборной площади Николаева, взыскать из государственного бюджета до пятнадцати миллионов гривен на ремонт Центрального стадиона Николаева, а также решить вопрос с ремонтом трасс государственного значения, которые проходят через этот город. В ответ на слова Казоры Порошенко резко схватил микрофон, закрыл его, чтобы не было слышно, что он говорит, после чего охрана оттеснила журналиста, передает РИА «Новости».

«Я, честно, мог ожидать такую реакцию на обычный вопрос от кого угодно, но не от главы государства. Ещё и в канун президентской избирательной кампании», — подытожил журналист.

© «Вечерние Ведомости»

 


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