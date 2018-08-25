МЧС предупредило москвичей о 30‑градусной жаре

16:46 | 27.08.2018

Столичные спасатели распространили экстренное сообщение о жаре до 30 градусов, ожидающейся в понедельник в Московском регионе. Отмечается, что максимальная температура воздуха может достигать +31°С. Также жителям столицы посоветовали пить больше воды и не допускать перегрева на солнце. Ранее Гидрометцентр объявил на понедельник «желтый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров в столице.