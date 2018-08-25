Глава МИД ФРГ Хайко Маас высказался по поводу американских санкций

16:33 | 27.08.2018

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европа должна реагировать на санкционную политику Вашингтона по отношению к важнейшим экономическим партнерам. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Вашингтон заставляет нас формулировать европейские ответы в связи с санкционной политикой. Это касается Европы и Германии, если США вдруг несогласованно и довольно неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнеров. Мы должны на это реагировать», — заявил Маас.



Министр также подчеркнул, что приоритетом внешней политики Берлина остается «суверенная и сильная Европа». «Мы должны объединять силы там, где национальные государства больше не могут действовать в одиночку», — сказал Маас.