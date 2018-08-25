Станислав Черчесов не вызвал Федора Смолова на матчи против Турции и Чехии

16:18 | 27.08.2018

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчу Лиги наций с Турцией и контрольной игре с Чехией.



Всего в списке значится 25 футболистов:



вратари - Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо», Москва);



защитники - Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин», Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба - «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА);



полузащитники - Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба - «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба - «Рубин»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Швец («Ахмат»);



нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).



Россияне сыграют с турками 7 сентября в Трабзоне, это будет дебют команды Станислава Черчесова в Лиге наций. Другим соперником сборной России в группе В2 является команда Швеции. Контрольная встреча со сборной Чехии состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.