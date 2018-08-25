В столице Японии запустили сервис беспилотного такси

16:08 | 27.08.2018

В Японии сервис такси Hinomaru Traffic совместно с компанией ZMP начал тестировать в Токио беспилотное такси. Об этом сообщается на сайте компании. Машины курсируют по фиксированному маршруту протяжённостью чуть более 5 километров. Эксперимент продлится до 8 сентября. Движение по дороге осуществляется в автоматическом режиме, включая повороты и перестроения. Пока за рулём всё равно будет сидеть водитель, который сможет вмешаться в управление в экстренных ситуациях, отмечает «Эхо Москвы».



Разработчики проекта уверены, что внедрение беспилотных такси в повседневную жизнь японцев поможет решить существующую кадровую проблему. Результаты эксперимента используют для того, чтобы в последующем расширить маршрут «умного» такси, а также усовершенствовать предлагаемый сервис.