В центре Лондона преследуемый полицией автомобиль врезался в остановку

15:55 | 27.08.2018

В центре Лондона в Великобритании преследуемый полицейскими автомобиль вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта, сообщает Daily Express. «Пострадал прохожий и три человека, которые находились в автомобиле», — заявили в полиции. Уточняется, что пострадавших госпитализировали, а водителя транспортного средства задержали за опасное движение.