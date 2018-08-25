Социологи зафиксировали резкий рост ксенофобии в России

15:49 | 27.08.2018

Социологи зафиксировали резкий рост ксенофобии у россиян за прошедший год, следует из результатов исследования, опубликованного на сайте «Левада-центра». Так, число граждан, поддерживающих идею «Россия для русских», увеличилось с 10 до 19 %.



Больше всего респондентов (32 %) назвали нежелательным этносом цыган. Причем еще год год назад этот показатель составлял 17 %. Также выросла доля тех, кто выступает за ограничение проживания в стране китайцев (с 15 до 31 %) и вьетнамцев (с 12 до 26 %), передает MK.ru. 67 % респондентов считают, что правительство должно ограничить приток мигрантов.



По мнению социологов, рост ксенофобии может быть вызван в том числе недовольством пенсионной реформой и ухудшением потребительских и социальных настроений, сообщает «Эхо Москвы».