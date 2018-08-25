Во Флориде участник соревнований по киберспорту застрелил двух человек и покончил с собой

14:44 | 27.08.2018

В США участник соревнований по киберспорту устроил массовую стрельбу. Как сообщает газета «Лос-Анджелес таймс», молодой человек открыл огонь в баре после того, как проиграл в турнире по Madden NFL — это симулятор американского футбола. Первоначально сообщалось, что в результате стрельбы в городе Джексонвилл во Флориде погибли 4 человека. Потом в полиции уточнили, что нападавший убил двух человек и 11 ранил, затем покончил с собой, передает «Эхо Москвы».



Злоумышленником оказался 24-летний Дэвид Катц из Балтимора (штат Мэриленд), сообщает The Mirror.