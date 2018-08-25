В Минобороны РФ опровергли сообщения об ударе российских ВКС в Афганистане

14:36 | 27.08.2018

Министерство обороны РФ опровергло сообщения о том, что якобы российские самолёты нанесли удар по членам движения «Талибан» (организация запрещена в РФ) в Афганистане. Власти Таджикистана также опровергают сообщения СМИ о том, что самолёты ВВС республики нанесли удары по провинции Тахар на северо-востоке Афганистана.



Ранее агентство Reuters сообщило, что боевики движения «Талибан» подверглись атаке российских бомбардировщиков.