Россия и мир
14:36 | 27.08.2018
В Минобороны РФ опровергли сообщения об ударе российских ВКС в Афганистане
Ранее агентство Reuters сообщило, что боевики движения «Талибан» подверглись атаке российских бомбардировщиков.
© «Вечерние Ведомости»
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