По данным СМИ, вдова Джона Маккейна может занять его место в Сенате

14:32 | 27.08.2018

Место умершего сенатора Джона Маккейна в Сенате США может занять Синди Маккейн — его вдова. По словам источников газеты The New York Times в Республиканской партии, указ о назначении может подписать губернатор Аризоны Даг Дьюси — но лишь после окончания траурных мероприятий, передает gazeta.ru.



Помимо Синди Маккейн, Дьюси также рассматривает кандидатуры экс-сенатора от Аризоны Джона Кайла и двух бывших членов палаты представителей от штата — Джона Шадегга и Мэтта Салмона.



Напомним, Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года после годовой борьбы с агрессивной формой рака мозга.