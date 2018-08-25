Бывший командующий ВМС Украины обвинил РФ в провоцировании бунтов в стране

14:26 | 27.08.2018

Бывший командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины вице-адмирал Сергей Гайдук обвинил Россию в провоцировании бунтов в приморских районах страны.



По словам Гайдука, действия российской стороны в Азовском море оказывают экономическое давление на Бердянский и Мариупольский морские порты. Таким образом Россия якобы хочет вызвать народные бунты. При этом ситуация ухудшается тем, что Мариуполь расположен недалеко от Донбасса, где ведутся боевые действия.



«Мы должны понимать, что в этих портах работают до 5 тыс. человек, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчёт идёт в этом направлении», — сказал он. По его словам, ситуацию ухудшает тот факт, что Мариуполь находится недалеко от мест боевых действий в Донбассе, передает russian.rt.com.