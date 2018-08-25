Россия и мир
14:09 | 27.08.2018
В Эстонии считают, что Россия пытается разрушить единство НАТО и Евросоюза
«Россия стремится разрушить единство Евросоюза и НАТО. Если это удастся, то это будет представлять непосредственную угрозу для Эстонии», — сказал Марран в интервью газете Postimees. По утверждению Маррана, Россия якобы «использует европейских политиков в качестве агентов влияния». Он напомнил, что об этом говорилось «в двух последних публичных отчетах» спецслужбы, передает РИА «Новости».
По словам Маррана, влияние Кремля направлено на то, чтобы сделать политику Запада более дружественной к России и «отменить санкции, введенные в связи с присоединением Крыма и конфликтом на Украине».
© «Вечерние Ведомости»
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