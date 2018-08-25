В столичном ЗАГСе назвали самые необычные имена, которые дают детям в Москве

14:04 | 27.08.2018

В столичном Управлении ЗАГС назвали самые необычные имена новорожденных москвичей в 2018 году. В список необычных имен вошли Яго, Томислав, Арамис, Семирамида и Хлоя.



Отмечается, что для новорожденных мальчиков в Москве также выбирали имена Дональд и Уолтер, а для девочек — Камелия и Лолита. Также в 2018 году одну новорожденную назвали Джульетта, а другую — Герда, передает РБК.



Также некоторые родители называли своих детей славянскими и греческими именами. Среди мальчиков на свет появились Святополк, Амвросий, Поликарп, Леонтий, Дар, Северьян, Домислав, Никанор и Евстафий. Среди редких женских имен оказались Ладислава, Гликерия, Добромира, Степанида, Ладомира, Ива, Мстислава, Муза и Весна, отмечает iz.ru.